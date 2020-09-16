تراند اليوم : تفسير حلم زواج الزوج على زوجته

نتحدث اليوم عن ظاهرة الأحلام ي هذا الوقت من السنة، حيث يتوافد الناس إلى محركات البحث وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لمعرفة ما حقيقة الأحلام التي تردهم ويشاهدونها في منامهم، وهل هنالك شراً أو خيراً فيما يرونه ؟ ، حيث أن هناك بعض الناس يحلم بأنه يموت وهناك من يحلم بيوم القيامة وهناك الكثير من الأحلام التي يردون الناس تفسيرها، ومعرفة ماهي؟ ، وقد يدل هذا التفسير على أشياء ربما تحدث للإنسان في الواقع، فمن خلال موقعنا سنتعرف على تفسير أحد الأحلام التي وردت كثيراً على محركات البحث في الأونة الأخيرة، وهي :” تفسير حلم زواج الزوج على زوجته “، وإجابة هذا التفسير سوف نعتمد على تفسير ابن سيرين والنابلسي _ رحمهم الله _ لما له من أهمية في تفسير الأحلام .

تفسير حلم زواج الزوج على زوجته

1- إذا شاهد الرجل أنه يتزوج مرة أخرى على زوجته في المنام فذلك يدل على أنه سوف يصبح له ذرية صالحة، ومشاهدة الرجل أنه يتزوج من سيدة ثانية خلاف زوجته في المنام فذلك يدل على إنه سوف يحصل على المال والرزق والله اعلم.

2- بصيرة الرجل أنه يتزوج مرة أخرى في الحلم أنه سيصبح والي لإمارة في الجمهورية التي يقطن بها كما أن ذلك الحلم يدل على إنه سوف سيترك منزله ويذهب إلى بيت آخر من الجائز أن يكون خارج البلد، ورؤية الرجل أنه يعقد قرانه على كلبة في المنام فإن ذلك يدل على أنه يفعل شيء غير محمود ويفعل فعل سئ.

3- إذا شاهد الشاب أنه يتزوج من امرأة تعتنق الديانة اليهودية في الحلم كانت هذه المشاهدة دلالة إلى أنه سوف يرتكب السيئات والذنوب عن طريق عمل سيتولى مسؤوليته، وإذا رأى الشاب أنه مسلم ويتزوج من بنت تعتنق الديانة المسيحية في الحلم كان ذلك دليل على أنه سيتولى مسؤولية عمل باطل.

4- بصيرة الفرد أنه يتزوج من سيدة لا يعرفها في الحلم كان هذا دليل على أن صاحب الحلم سيموت في وقت قريب وبصيرة الفرد أنه تزوج من واحدة من محارمه في الحلم كان هذا دليل على أنه سوف تتم قطيعة بينه وبينها، أما في وضعية إذا كانت السيدة التي راها في الحلم من محارمه وقد كانت متوفية فذلك يدل على أنه سوف يصل أهلها ويودهم.

5- يدل نكاح الزوج من امرأة أخرى أو زواجك أنت من رجل آخر إلى تحسين في الشغل ونكاح الزوج العليل في الحلم هو دليل وفاة، ونكاح الزوج من فرد مجهول يدلّ إلى فترة حديثة ستبدأ في حياتك، فالزواج هنا يدلّ إلى الانتقال من وضعية إلى وضعية أو من مقر إلى آخر.

6- زواج الزوج من فتاة من أحد محارمه هي رؤية غير محمودة وتشير إلى حدوث مشاكل وقطع الصلة ما بين الرائي وبين أهله.

7- أما إذا رأيت زوجك يجامع زوجة أخرى أمامك وكانت غير معروفة بالنسبة لك فهي رؤية مبشرة وتدل على النجاح في الحياة، وتشير إلى حصول زوجك على مال من حيث لا يحتسب.

وفي نهاية كتابتي لهذا الموضوع، فإنني قد عرضت أفكاري ومعلوماتي، حول هذا الموضوع، وانى لأرجو أن تكون الكلمات شملت تفاصيل الموضوع، فان هذا الموضوع هام جدا، وكذلك مؤثر في كافة مجالات الحياة، وخير الكلام ما قل ودل، وخير العمل ما حسن خاتمته، واتمني من الله ان أكون في سرد هذا الموضوع، بجهدي المتواضع، وفقني الله واياكم.