تراند اليوم : ما تفسير حلم البول في المنام للمتزوجه

لعل أكثر ما يمر بالناس كل يوم، الأحلام التي تكون في كل منام كل شخص منا، فمنها ما يكون خيراً ومنها ما يكون مخيفاً وكابوساً، والأحلام هي ما يعبر به العقل الباطن عما يُخالجه الشخص من المشاعر أو الأمور التي تجول في خاطره،أو ما يواجهه الشخص من سهولة أو صعوبة في قضاء أي أمر من الأمور، فيعبر بها العقل الباطن بصورة أحلام خلال نوم الشخص بمشاهد يراها الشخص ولا يكون فاهماً لما توحيه من معاني.

فعلم تفسير الأحلام هو العلم المختص بتفسير الأحلام وهو علم كبير، ولا يكون بارعاً فيه الكثير من الناس، وهي الهبة التي يُكرم بها صفوة من عباده، فيكونون مفسرين وموضحين للأحلام التي تمر بالإنسان.

فهناك بعض الأحلام التي تمر بالإنسان التي يبحث عن تفسيرها ليفهم الشخص ما توحيه من معنى، وهنا سنتحدث عن حلم البول للمتزوجة، فالتبول أو البول هي عبارة عن الإخراجات أو الفضلات التي يُخرجها الإنسان وهو أمرٌ غير محبب في الواقع، ولكن يعود على الشخص بالشعور الباعث للراحة والإتزان لأنه إخراج كل السموم والأملاح الزائدة من جسمه حتى لا يمرض.

ما تفسير مثل هذا الحلم للمتزوجة؟

Advertisements

فقد ذهب مجموعة من المفسرين منهم ابن سيرين والنابلسي وابن شاهين والإمام الصادق إلى أن البول في المنام فيه الخير الكثير للرائي، وهو عكس ما يوحيه في الواقع، ويأتي من جانب أنه يعود على الشخص بالراحة واخراج السموم وما هو سيء من الجسم، وسنورِدُ هنا خير تفسير لحلم البول في المنام كما يلي:

اقرأ أيضاً

التي ترى أن البول كثير في المنام يدل هذا على المال الكثير والرزق الوفير والذي سوف تحصل عليه في القريب العاجل.

ومن رأت في المنام أن شخصاً يقوم بالتبول أمامه دليل على أنها سوف تُقدم المساعدة لهذا الشخص.

حلم البول يُقال فيه أنه ميراثٌ قادم والحظ السعيد للرائي- بمشيئته تعالى-.

ومن رأت أنه يتبول على الفراش الخاص بها أو أنها وجدت البول على الفراش عند دخولها الغرفة يدل على الخير والرزق والنجاح والأماني المحققة وتلقي الأخبار السارة في القريب.

أما إذا رأت أنها تتبول لبن فهي رؤية محمودة ويدل ذلك على تحقق المال الكثير في القريب.

أما رؤية تبول النار أو ماءً ساخناً، فهذا يُعني أن أحد الأبناء سيكون في مكانة كبيرة في المجتمع.

ورؤية تبول الأقلام هي تدل على ولادة طفل ويكون له المكانة الكبيرة بين الأشخاص، ويُحصل الكثير من العلوم.

ورؤية تبول البول بالألوان الغريبة يُعني أنه سيحدث الكثير من التغييرات السلبية وسيكون معاناة كبيرة من قبل السيدة، أو أنها تُسرف في الأموال في أمور غير هامة.

ورؤية التبول في الفراش هي دلالة على النجاح في الحياة وتحقيق الأهداف والطموحات الهامة، ويدل على سماع خبر سار في القريب العاجل.

إذا فالتبول للمتزوجة له الكثير من الأوجه للتفسير، رؤية البول في المنام هو الخير والوفرة في المال أو في الرزق للشخص الرائي، ويكون البول في المنام دليل على خير الولد والنسب والمصاهرة والمكان أو السلعة، والذي يقوم الرائي بالتبول عليه سوف ينال منه ويتمتع به ولده –بإذنه تعالى-، وشر تفسير التبول في المنام هو صرف المال والإسراف فيه للغني، وانه سوف يُضيع ماله في الكثير من الأشياء الغير هامة.

والحلم هو الدليل على السعادة والتوازن في الأسرة في حل المشاكل، وسداد دين زوجها أو فك أسره إن كان مسجوناً.