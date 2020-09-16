رد قوي من الفنانة هيفاء حسين على تعليق "متزوجة واحد قد أبوك"

أثار تعليق أحد متابعين الفنانة البحرينية، هيفاء حسين، على صورة شاركتها بحسابها الشخصي "انستغرام"، موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت قد نشرت الفنانة حسين، يوم أمس الثلاثاء، صورة لها وكتبت تعليق، "شرايكم بلقاء البارحة في برنامج وطني؟ برنامج وطني.. لبسي الانيق من كوشية kooshyeh"، ليرد عليها صاحب حساب The kivang tatlitug قائلا: "ايش ينفع جمال وانتي متزوجة واحد قد ابوك.."

وردت الفنانة على التعليق باقول: "متزوجة واحد مخليني ملكة.. يحترمني ويقدر مشاعري ويحسسني بكياني كزوجة وامرأة في حياته.. متزوجة واحد محسسني بسعادة مالها مثيل.. متزوجة رجل بمعنى الكلمة.. متحمل للمسؤولية وما عمري حسيت نفسي وحيدة وما عندي رجل يكون سند لي .. هذا هو الرجل الحقيقي مو بالعمر ولا بالشكل انما بالفعل". كما اورد موقع "العربية".

ويذكر أن تفاعل أكثر من 20 ألف حساب بين التعليق والإعجاب على هذه الصورة بحساب الفنانة على انستغرام والذي يتابعها عليه أكثر من 2.1 مليون شخص.