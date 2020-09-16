تراند اليوم : طفلة تقتل شاباٌ حاول الإعتداء عليها بـ 13 طعنة والتحقيق يكشف التفاصيل

القاهرة/ الخليج 365

قتلت طفلة (15)عاماً من عمرها شابا، حاول الاعتداء عليها واغتصابها في منطقة جبلية بمحافظة الجيزة، يوم الجمعة الماضي.

وأصدرت نيابة الأحداث في الجيزة، يوم الاثنين، حكماً بحبس الطفلة المتهمة بقتل الشاب، وهو سائق حافلة ركاب صغيرة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، إضافة إلى حبس شاب كان على علاقة بالفتاة وصديقه، لاتهامهما بمعاونة المجني عليه في استدراج الطفلة للاعتداء عليها جنسيا.

وفي التفاصيل، كشفت التحقيقات،أن سائق الحافلة وبعد استدراج الطفلة بحجة مساعدتها على استرداد هاتف صديقها، حاول الاعتداء عليها جنسيا "فذبحته ومزقت جسده بـ 13طعنة وسلمت نفسها إلى قسم الشرطة".

وأشارت التحقيقات الى أن المتهمة عاملة بمعرض ملابس في مدينة طامية بالفيوم، وسلمت نفسها إلى أجهزة الأمن بالعياط، وبحوزتها سكين ملطخ بالدماء، واعترفت بارتكاب الجريمة.

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وذكرت الفتاة بأنها كانت في "فسحة" مع صديقها وائل، الذي تربطها به علاقة عاطفية، وكان بصحبتهما صديقه إبراهيم، وأثناء خروجهم من الحديقة فقدوا بعضهم البعض.

وأضافت أميرة في أقوالها، أنها حاولت الاتصال بصديقها وائل إلا أنها فوجئت بشخص غريب يرد عليها، وأبلغها أنه وجد هذا الهاتف ويريد إرجاعه لصاحبه، لكنه حاليا في منطقة برنشت في العياط، وطلب منها أن تذهب له للحصول على الهاتف.

وتابعت تفاصيل ما حدث: "رحت له فعلا، وقابلته وكان هو القتيل، وقلي صاحب التليفون لسه مكلمني وطلع من العياط وجه أخده، وعرض عليا يوصلني للطريق الصحراوي الغربي ووافقت".