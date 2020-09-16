تراند اليوم : شاهد بالفيديو،، هبوط مرعب لطائرة بريطانية فوق رؤوس السائحين

لندن/ الخليج 365

نشر مقطع فيديوعلى يوتيوب يظهر فيه طائرة بريطانية وهي تقوم بهبوط مثير للرهبة، باحدى الجزر السياحية باليونان، وبدت المركبة التجارية وهي تحلق على علو أمتار فقط من رؤوس المصطافين.

ووفقاً لما نقلته صحيفة "ديلي ميل"، فإن الطائرة كانت تنزل في مطار جزيرة "سكياتوس"، وثمة لوحة تحذر الناس من الاقتراب لكنهم لا يمتثلون ويفضلون الاقتراب لأجل عيش الإثارة والتقاط الصور.

ويعتبر هذا الهبوط المثير للطائرة ليس أمرا جديدا في هذه الجزيرة اليونانية، لأن الناس اعتادوا على مثل هذا، وباتوا يتابعونه بشكل يومي.

وبما أن مدرج المطار قصير جدا ولا تتعدى مسافته 1.6 كيلومتر، تضطر الطائرات التي تقلع من الجزيرة، إلى الانطلاق بخزان شبه فارغ تقريبا من الوقود.

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وحين تستطيع الطائرة أن تقلع وتحمل نفسها إلى الجو، تقوم بالهبوط في مطار "تيسالونيكي" القريب، لأجل التزود بالوقود.

وانتقد المعلقون على الفيديو سلوك السياح واعتبروه نوعا من التهور، لاسيما أن الريح المنبعثة من الطائرة عند الإقلاع بوسعها أن تدفع الأشخاص القريبين، وذاك ما حصل في عدة مرات.