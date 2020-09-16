تراند اليوم : بالفيديو: عساف يشكر جمهوره بوصول "بصراحة" لـ10 ملايين

الخليج 365/

احتفل الفنان الفلسطيني محمد عساف بوصول عدد مشاهدي أغنيته الجديدة "بصراحة" لعشرة ملايين مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وكتب عساف عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام": "كالعادة ما بيكون النجاح إلا بكم أحبتي وأهلي شكراً 10 ملايين. وانتظروا القادم قريباً ان شاء الله".

جدير بالذكر أن محمد عساف يستعد لإحياء حفل ضمن مهرجانات بعلبك الدولي ببيروت، يوم السبت الموافق 20 يوليو الجاري، بمشاركة الأوركسترا الرومانية والأوركسترا الشرقية، كما تشارك بالغناء الفنانة نهى حافظ.

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