تراند اليوم : تنسيق الطب العسكري 2019 .. نتيجة تنسيق الطب العسكري 2019 وأقسامها

تنسيق الطب العسكري 2019 ، كلية الطب العسكرية هي أحد الكليات العسكرية التابعة للقوات المسلحة المصرية التي تخرج أطباء عسكريين حاصلين على درجة البكالريوس في الطب لإعداد وتأهيل دفعات جديدة من الأطباء العسكريين وفقاً لأحدث العلوم الطبية عالمياً بما ينعكس إيجابياً على الصحة العامة للمجتمع والإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة تأسست عام 2013.

كلية الطب للقوات المسلحة الثانوية العامة والازهرية قسم علمي علوم: 95%

وهي الشروط الواجب توافرها في جميع الكليات العسكرية ، وتتمثل في الاتي :[4]

أن يكون الطالب مصرى الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس و ألا يكون الطالب أو أبويه مكتسبين جنسيات أخرى .

أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسى نفس العام أو العام السابق له أو ما يعادلها طبقاً للشروط والمجموع الذي يحدده مكتب تنسيق القبول للكليات والمعاهد العسكرية ويشترط ألا يكون قد مضى على حصول الطالب على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أكثر من عام واحد فقط بشرط أن يكون مقيدا بإحدى الكليات الجامعية أو المعاهد ومجتاز السنة الدراسية بها بنجاح ويقدم ما يفيد ذلك .

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف.

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أن يكون حسن السير والسلوك والميول والاتجاهات وألا يعرف أو يشتهر عنه ما يمس أمن وسلامة الوطن والقوات المسلحة أو سمعتها .

أن يكون غير متزوج ولم يسبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج أثناء الدراسة .

ألا يكون قد استقال أو فصل تاديبياً من أى كلية/معهد/مدرسة عسكرية لأى سبب كان .

أن يكون مستكملاً شروط اللياقة الطبية ويتولى المجلس الطبى العسكرى المختص التحقق من توفر هذا الشرط ولا يجوز إعادة الكشف الطبى في ذات الدفعة على الطالب الذي لم يجتاز الكشف الطبى لنفس العام.

أن يجتاز بنجاح إختبارات اللياقة البدنية ولايجوز إعادة هذا الاختبار في ذات الدفعة للطالب الذي لم يجتاز اختبار اللياقة البدنيه لنفس العام.

أن يؤدى بنجاح اختبار قفزة الثقة (القفز في حمام السباحة من ارتفاع 7.5 متر وبدون تردد) ويعتبر الطالب مرفوض وراسـب في الاختبار حالة تأخره 3 ثوان عن القفز بعد الأمر بالبدء في تنفيذ القفزة.

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حضور الاختبار الشخصى والتقييم طبقاً لقرار لجنة الاختبار .

ألا يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية .

الشروط الخاصة[عدل]

ألا يزيد السـن عن 21 سنة في اليوم المحدد لبدء الدراسة .

الحصول على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها في الثانوية الأزهرية بشرط دراسة مادة (فيزياء + كيمياء + أحياء) وبحد ادنى للمجموع 95% علمى علوم.

يكون قد مضى على تاريخ الحصول على الثانوية العامة أكثر من عام واحد يكون الطالب فيها مقيد بإحدى الكليات الجامعية أو بمعهد عالى وتقديم شهادةالقيد الدالة على ذلك.[5]

مدة الدراسة[عدل]

ست سنوات يدرس فيها الطالب :[5]

علوم طبية.

علوم إدارية وإنسانية.

علوم عسكرية عامة .