تراند اليوم : تنسيق كلية تجارة 2019 .. تنسيق الثانوية العامة 2019 جميع المحافظات

تنسيق كلية تجارة 2019 ،ويستعد طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية في مختلف المحافظات المصرية ببدء تقديم طلبات تنسيق الثانوية العامة 2019 للإلتحاق بالمدارس الثانوية للعام الدراسي الجديد 2019-2019، والذي من المقرر أن يبدأ في شهر أكتوبر القادم .

ومن المعروف أن تتائج تنسيق الثانوية العامة تتفاوت من عام إلى آخر، نظراً لإختلاف معدلات النجاح ومتوسط درجات الطلاب، ففي حال كان متوسط الدرجات التي يحصل عليها الطلبة والطالبات في الصف الثالث الإعدادي عالية، فإن التنسيق يحتاج إلى درجات أعلى، كما تختلف درجات التنسيق من محافظة إلى أخرى، حسب المعدل الكلي لطلبة وطالبات المحافظة .

تنسيق القبول في الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2019 بجميع المحافظات المصرية

تم إعتماد نتيجة تنسيق القبول في الثانوية العامة في جميع المحافظات المصرية بإستثناء محافظة بور سيعد التي لم تظهر بها نتيجة الشهادة الإعدادية حتى اللحظة .

تنسيق القبول في المحافظات المصرية

محافظة القاهرة: 220 درجة

محافظة كفر الشيخ 220 درجة

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محافظة الجيزة: 200 درجة .

محافظة الاسكندرية: 215 .

محافظة الدقهلية: 244 درجة .

محافظة المنيا: 212 درجة .

محافظة القليوبية: 215 درجة .

محافظة الغربية: 234،5 درجة .

محافظة السويس: 220 درجة .

محافظة الإسماعيلية: 215 درجة .

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محافظة مرسى مطروح: 205 درجة .

محافظة الوادي الجديد: 220 درجة .

محافظة اسوان: 215 درجة .

محافظة الاقصر: 195 درجة .

محافظة المنوفية: 220 درجة .

محافظة بني سويف: 215 درجة .

محافظة جنوب سيناء: 225 درجة

محافظة شمال سيناء: 230 درجة .

محافظة الشرقية: 225 درجة .

محافظة دمياط: 200 درجة .

محافظة قنا: 205 درجة .

محافظة الفيوم: 215 درجة .

محافة اسيوط: 218 درجة .