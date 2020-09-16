تراند اليوم : وفاة مروّض ثعابين مصري أمام الجمهور بعد تعرضه للدغة "كوبرا"

القاهرة/ الخليج 365

أفاد موقع "العربية نت" بوفاة شاب مصري, يعمل مروض ثعابين ,جراء تعرضه للدغة "كوبرا" خلال تواجده بمصيف جمصة في محافظة الدقهلية.

وتوفي الشاب محمد رجب الشهاوي عقب تعرضه للعض من ثعبان الكوبرا في مدينة جمصة, تاركاً وراءه طفلين توأم لم يتجاوزا الخامسة من العمر.

يذكر أن "الشهاوي" اقتحم عالم السيرك من خلال تقديم فقرة القوة الخارقة، وسرعان ما لجأ إلى عرض ترويض الزواحف السامة، وهو يتعامل مع هذا النوع الخطر من الثعابين السامة منذ فترة.

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وتعد مهنة (الرفاعي) أي مروض الثعابين، من المهن الرائجة في مصر لكنها محفوفة بالمخاطر، وهي عادة ما يتوارثها الأبناء عن أجدادهم.

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