تراند اليوم : فيس اب "face app" يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين.. صور شخصيات سياسية ومشاهير

غزة / أميرة أبو شليح - الخليج 365

اجتاح تطبيق فيس اب أو "face app" مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين، وانشغل الشباب بتحويل صورهم عبر التطبيق الى الشيخوخة ليروا كيف سيكون شكلهم بعد عشرات السنين.

وتطبيق فيس اب يحول الشاب الى سن الشيخوخة حيث تظهر على وجهه علامات الكبر من شيب وتجاعيد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لهم ولأصدقائهم بمشاهدة أنفسهم في المستقبل البعيد اضافة الى شخصيات سياسية فلسطينية ودولية ومشاهير.

فقد تم تداول شخصيات سياسية دولية أمثال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر تميم بن حمد ال ثاني.

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ومن الشخصيات والمسؤولين الفلسطينيين: رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، والقيادي في حركة حماس محمود الزهار وطاهر النونو، وعضو اللجنتين المركزية والثورية لحركة فتح عزام الاحمد، والنائب في المجلس التشريعي محمد دحلان، وأمين عام الجهاد الاسلامي زياد النخالة اضافة الى الكاتب فايز ابو شمالة.

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ومن المشاهير: المطرب الفلسطيني محمد عساف. والفنانة اللبنانية اليسا، والممثل السوري قصي خولي.

































