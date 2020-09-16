تراند اليوم : بالفيديو.. مطاردة للثيران توقع جرحى في إسبانيا

مدريد/ الخليج 365

قال الصليب الأحمر في إسبانيا ، يوم السبت، إن 5 أشخاص أصيبو بجروح في اليوم السابع من مهرجان سان فيرمين السنوي لركض الثيران في مدينة بامبلونا.

حيث يصطف آلاف الاشخاص، كل صباح، في الفترة الممتدة بين السابع من يوليو والرابع عشر منه ويرتدي كثيرون منهم قمصانا بيضاء وأوشحة حمراء، في الشوارع الضيقة للمدينة التي يعود تاريخها للقرون الوسطى، بغرض الركض مع الثيران في تقليد مستمر منذ قرون.

وتركض ستة ثيران ذات نزعة هجومية في مطاردة لمسافة 875 مترا من حظيرتها إلى حلبة المصارعة بينما يحاول البعض بجوارها، تفادي الإصابة بقرون الثيران أو السقوط تحت حوافرها.

وأوضح الصليب الأحمر أن الثيران لم تصب أيا من العدائين الذين شاركوا في المهرجان، السبت، مشيراً الى أن شخصين أصيبا في الذراع نتيجة السقوط وأصيب آخران بكدمات في الرأس بينما أصيب الأخير في الصدر.

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فيما يقتل االمصارعون الثيران في وقت لاحق من اليوم في حلبة المصارعة، وتتعرض هذه الطقوس لانتقادات حقوقية واسعة.