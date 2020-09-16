تراند اليوم : ماذا فعل التمساح بالقسيس خلال مراسم التعميد؟!

ماذا فعل التمساح بالقسيس خلال مراسم التعميد!

موسكو/ الخليج 365

تعرض قسيس إثيوبي لهجوم دموي من قبل تمساح أثناء تعميد المصلين في بحيرة جنوب روسيا .

وكان القس البروتستانتي في طور تعميد 80 من أفراد جماعته في بحيرة Abaya بالقرب من مدينة Arba Minch، التي تبعد نحو 500 كم إلى الجنوب الغربي من العاصمة أديس أبابا، عندما هاجمه تمساح موجود في البحيرة.

وأدى هذا الهجوم المرعب إلى وفاة القس الذي عُرف باسم دوشو إيشه، بعد أن عضه التمساح في ساقيه وظهره ويديه.

اقرأ أيضاً

Advertisements

وفي حديث مع BBC Amharic، قال شاهد عيان: "لقد قام القس بتعميد الشخص الأول وانتقل إلى شخص آخر. وفجأة، قفز تمساح من البحيرة وأمسك به".

واستُخدمت شباك الصيد لمنع التمساح من سحب جسد القسيس إلى البحيرة، ومع ذلك، فشلت محاولات التقاط التمساح.

وقال موقع الأخبار الإثيوبية، Borkena.com، إن أعضاء الكنيسة تعرضوا لدمار نفسي بسبب الهجوم الشنيع، وأبلغوا عنه على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن بحيرة Abaya التي تغطي مساحة 1162 كم مربعا، تشتهر بهيمنة التماسيح عليها.