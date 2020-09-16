تراند اليوم : ممثلة سعودية تثير "الفوضى" في الرياض!!

ممثلة سعودية تثير "الفوضى" في الرياض!!

الرياض/ الخليج 365

تسببت تجمعات شبابية خلال افتتاح محل تجاري على يد ممثلة سعودية بفوضى عارمة في عاصمة المملكة الرياض ما تطلب تدخل الجهات الأمنية لفض الازدحام الذي تسبب في شل الحركة المرورية.

وتناقل ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي أشرطة فيديو تظهر تجمهر أعداد من شباب المملكة حول مواطنتهم الممثلة والفنانة، نيرمين محسن، في حي النظيم بالرياض.

واحتفل الشبان بشكل هستيري بالفنانة وذلك عند قيامها بعمل إعلاني لأحد المتاجر في الرياض مساء أمس.

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وقد استدعى الازدحام تواجدا أمنيا كثيفا لتنظيم السير في الطريق المؤدية للمتجر الذي كانت فيه الفنانة الشابة ولضبط الأمن بعد أن توقفت المركبات أمام المتجر من الازدحام الكثيف.

وطالب بعض الناشطين السعوديين بالتدخل السريع من قبل الجهات الرسمية والمعنية لوقف ومنع مثل تلك التجاوزات، سواء من قبل المشاهير أو من قبل المحلات التجارية التي تقوم باستدعاء بعض المشاهير لغرض الدعاية والإعلان، دون النظر إلى سلبيات تلك الإعلانات، فيما انتقد آخرون أسلوب تصرفات الرجال الذي يسارعون لمتابعة ظهور النساء المشهورات.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "سبق" السعودية من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والاستثمار وجهت خطابا لجميع المراكز والمنشآت التجارية عبر مجلس الغرف التجارية بعد ورود ملاحظات حول تجمعات ومخالفات وفوضى بسبب دعوة المشاهير تؤدي لعدم قدرة بعض المنشآت التجارية السيطرة عليها، ومنعا لحدوث أي تجاوزات وللمحافظة على الأنظمة.

وذكرت المصادر أن المراكز والمحلات التجارية يجب عليها أخذ موافقة الجهات المختصة، وبالدرجة الأولى إمارة المنطقة، قبل دعوة المشاهير منعا لحدوث أي تجاوزات.