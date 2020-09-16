تراند اليوم : تحميل نتائج الصف الثالث متوسط ٢٠١٨ بابل المثنى النجف بابل كربلاء

يترقب طلاب الثالث المتوسط في العراق ظهور نتائج امتحانات الثالث المتوسط في محافة كربلاء والنجف وبابل والمثني للعام 2018 رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم.

وزارة التربية والتعليم أكدت ان النتائج ستظهر خلال الساعات القادمة لجميع الطلاب والطالبات، بحيث يمكنهم من تحميل والاطلاع على النتائج مباشرة عبر بوابة تعليم كل محافظة على حدا.

نتائج الثالث المتوسط 2018

أول بأول قرائنا الكران طلاب الثالث المتوسط نطلعكم على آخر أخبار الثالث المتوسط في العراق ومواعيد الاعلان عن جميع النتائج وروابط الفحص المباشر للنتائج، حيث يسعى طلاب الثالث المتوسط في العراق للاطلاع على نتائج امتحانهم النهائية لجميع المحافظات العراقية فور صدورها.

فبعد انتهاء الطلبة والطالبات الصف الثالث المتوسط، من أداء آخر أمتحان لهم، قامت لجان الامتحانات في البدء الفوري في تصحيح أوراق الاختبارات الخاصة بهم، ورصد الدرجات أستعداداً لإعتمادها من وزير التربية والتعليم والإعلان عنها للطلبة والطالبات.

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ومن الجدير بالذكر أن المسئولون بوزارة التربية والتعليم قد أكدوا على أن كافة الاختبارات قد جاءت سهلة وفي متناول الطالب المتوسط فلم يخرج أي سؤال في الامتحان عن كتاب المدرسة.

روابط فحص نتائج الثالث المتوسط 2018

النتائج من هنا

بكل سهولة حمل الان نتائج الثالث المتوسط 2018 العراق رسميا عبر الرابط السابق لجميع الطلاب والطالبات.