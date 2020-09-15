شاهد الكمامة التي سيرتديها الحضور بحفل توقيع معاهدة السلام

نشر عوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، مساء اليوم الثلاثاء، صورة الكمامة الرسمية التي سيرتديها الحضور في حفل توقيع اتفاق السلام في البيت الأبيض.

وعلق عوفر على صورة الكمامة التي نشرها على حسابه في "تويتر"، "هذه هي الكمامة التي وزعت لضيوف مراسم توقيع اتفاقيتي السلام التاريخيتين مع الإمارات والبحرين، والتي ستعقد في البيت الأبيض".

وصل مساء اليوم، الوفد البحريني إلى البيت الأبيض لعقد لقاء مع الرئيس ترامب قبل مراسم توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل.

ومن المقرر أن يتم توقيع اتفاقي سلام الليلة بين كلا من البحرين والإمارات مع إسرائيل برعاية أمريكية، وبحضور أكثر من 700 شخص في البيت الأبيض.