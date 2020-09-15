تراند اليوم : شاهد: مقطع فيديو فضيحة رغد التميمي مع شاب سعودي كامل

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، فضيحة رغد التميمي مع شاب سعودي موقع يوتيوب، حيث تم تداول مقطع الفيديو على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال بعض النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، في المملكة العربية السعودية، إن السلطات اعتقلت التميمي، بعد مشاركتها صورًا ومقاطع فيديو اعتبرها البعض “فضيحة غير أخلاقية”.

نستعرض في التقرير التالي حقيقة اعتقال رغد التميمي بسبب مقطع الفيديو، بحسب المغردين، وننشر بعض التغريدات التي توضح تفاصيل أكثر عن الفيديو الفاضح.

كتب أحد المدونين: “ثريد فيه كمية معلومات حقيقية واي شخص متابع لتويتر يعرف هالشي ولامس هالتوجه من قريب العنود التميمي الى فترة قريبة تمارس قذارتها لكن بعز دولتنا وحكومتنا الرشيدة انتهى هالشي وباقي تطهير للأفكار باذن الله وقبلها رغد الفيصل تحرض البنات على عدم الزواج وهي عند اول خطيب تزوجت ..!!”.

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وكتب آخر، القصة أن فيه بنت مشهوره اسمها رغد التميمي هي مغصوبة تطلع مع واحد اسمه مطلب على ما أعتقد وصورها وأرسلها لأصحابه وكاتب “شوفوا الناقه اللي معي” وخويه جحده ونشر الفيد وابوها شافه وقال أي شي يطلع عن بنتي بذبحها بالرشاش”.

واليوم تم بث الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث زاد الاهتمام بها وتضاعف في الفترة الأخيرة، كما يتساءل الكثيرون عن هذه الفضيحة ويريدون معرفة تفاصيلها.

وطالب رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة محاسبة كل من نشر الفيديو محاسبة الفاعلين حتي لا يتكرر ذلك في المملكة لأنه ينتفي مع القيم والعادات السائدة على المجتمع.