تراند اليوم : كيف ارتفعت حالات الاغتصاب المرتبطة بمواقع الانترنت؟

لندن-الخليج 365:

ذكرت صحيفة «إندبندنت» اليوم (الاثنين)، أن «هيئة مكافحة الجريمة» البريطانية أعلنت ارتفاع حالات التعرّض للاغتصاب المرتبطة بمواقع التعارف على الانترنت، بنسبة ست مرات في غضون خمس سنوات.

وأوضحت الهيئة أن 184 شخصاً، زعموا أنهم تعرضوا إلى الاغتصاب من قبل أناس تعرفوا إليهم عن طريق شبكة الانترنت في العام 2014، في حين كان العدد 33 شخصاً فقط في العام 2009.

وحذرت الهيئة من أن الأرقام الحقيقية تتجاوز هذا العدد بعشر مرات، إذ ليس كل الأشخاص الذين تعرضوا إلى هجمات ممن قابلوهم على الانترنت، تقدموا بتبليغات إلى السلطات المختصة.

وقال رئيس قسم تحليل الجرائم الخطرة بالهيئة شون ساتون: «جزء من حملتنا، تشجيع الناس على المضي قدماً، ورسالتنا أن تتعامل الشرطة معهم بتعاطف وأن تأخذ شكواهم على محمل الجد».

Advertisements

اقرأ أيضاً

وأضاف ساتون محذراً: «إنك لن تستطيع أن تكتشف نوايا الشخص الذي تحادثه عن بعد. المغتصب الغريب، سيحاول دائماً أن يكون ساحراً ومقنعاً، تلك هي القضية».

وأفادت الصحيفة بأن أكثر من تسعة ملايين بريطاني، اشتركوا في مواقع تعارف على الشبكة العنكبوتية، مضيفة بأن الهيئة طلبت من مستخدمي تلك المواقع اتخاذ الحذر عند التعامل مع الغرباء.

وأشارت إلى أن نحو 85 في المئة من ضحايا الاغتصاب من غرباء هم من النساء، واللاتي ترواحت أعمار نسبة 42 في المئة منهن بين الـ20 والـ29، فيما تراوحت نسبة 24 في المئة منهن بين الـ40 والـ49.

يذكر أن التحقيقات كشفت عن أن أعداد الجرائم المرتبطة بتطبيقي التعارف على الانترنت «تيندر» و«جريندر»، زادت بنسبة سبع مرات في بريطانيا بين العامين 2013 و2015.