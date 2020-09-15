تراند اليوم : مسلسل حبك درباني الحلقة الجديدة أونلاين

مسلسل حبك درباني .. حبك درباني" مسلسل كوميدي رومنسي ذو طابع إجتماعي عائلي يستعرض قصة لقاء لم يكن في الحسبان بين رجل وإمرأة جمعتهما الصدفة.

زينب شابة في العشرين من عمرها تفر إلى أمريكا صحبة حبيبها بلال متحديةً إرادة والدها. لكنها سرعان ما تقطع علاقتها مع بلال وتقرر العودة إلى الوطن بعدما انجبت طفلاً يبلغ من العمر 7 أشهر.

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من جهته وبالتوازي مع قصة زينب، يغادر فاتح وهو شاب من عائلة كبيرة وثرية متجهاً هو الآخر إلى أمريكا بعد رفضه لزواج مرتب من قبل والدته من فتاة لا يحبها. يلتقي فاتح بسمر ويغرم بها إلى حد طلب الزواج منها. لكن بعد رفضها للطلب تدفعه خيبة الأمل إلى قرار الرجوع بدوره إلى البلد.ويشاء القدر أن يلتقي زينب وفاتح في نفس الطائرة خلال رحلة العودة ويعزمان التظاهر أمام عائلتيهما على انهما متزوجان.

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"حبك درباني" كوميديا رومنسية ممتعة ومشوقة ذاتحبكةٍ مميزة، تتخللها مشاهد ومواقف عديدة مضحكة وأخرى مليئة بالإحساس ويؤثثها من أقدر نجوم التمثيل.

ترى ما هو مصير العلاقة التي تجمع بين زينب وفاتح؟ كيف ستكون ردة فعل عائلتيهما؟وهل ستنتهي هذه العلاقة بالزواج؟

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