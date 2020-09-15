تراند اليوم : كيف يمكن ربط ربطة العنق " الكرفته "؟

كيف يمكن ربط ربطة العنق؟ يبحث الكثير من الاشخاص عن الطريقة الصحيحة لربطة العنق لإعدادها بطريقة ملائمة لقضاء مناسباتهم وحفلاتهم وفقاً لما يرونه مناسباً.

قم بوضع الكرافة عل عنقك كما في الصورة بحيث يكون الجزء العريض من اليمين و الضيق من اليسار.

اجعل الطرف عريض نازلاً بشكل اطول من الضيق بفارق 30 الى 35 سنتمتر.

اسحب الطرف العريض من الكرافة و اجعله فوق الطرف الضيق من اليمين الى اليسار و ابقى

ممسكاً بكلا الأطراف

اسحب الجزء العريض من خلف الجزء الضيق من اليسار الى اليمين و استعمل يدك اليسرى لثبيت

مستوى التلاقي بين الجزئين بحيث يكون اقرب الى عنقك.

اعد سحب الجزء العريض مجدداً و لكن هذه المرة من امام الجزء الضيق من اليمين الى اليسار

(لا تنسى ثبيت العقدة بيدك اليسرى لكي لا تنحدر للأسفل)

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و الآن اسحب بداية الطرف العريض من اسفل تلاقي العقدة بحيث يخرج الطرف الضيق الى الخارج بالكامل

بعد ان اخرجت الطرف العريض الآن ادخله في العقدة الامامية كما في الصورة

الآن امسك الطرف الضيق بيد و العريض باليد الاخرى و قم بشد الطرف الضيق الى الاسفل عن طريق

شد متعاكس بين الطرفين.