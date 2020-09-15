تراند اليوم : أسير محرر يفوز بالجائزة الأولى في بطولة كأس العالم للتجميل

رام الله / الخليج 365

فاز الأسير المحرر طارق النمورة (37 عاما) من دورا جنوب الخليل بالجائزة الأولى في بطولة كأس العالم للتجميل على مستوى الشرق الأوسط، والتي تقام في فرنسا لعام 2017.

وقد شارك المحرر النمورة في قص وتصفيف الشعر للرجال ضمن منتخب فلسطين للتجميل، حيث يشارك للمرة الثالثة على التوالي، لتكون دولة فلسطين هي الدولة العربية الوحيدة المشاركة، وحصل الفريق الفلسطيني على الميدالية الذهبية كأفضل الفرق المشاركة تنظيماً.

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وقال النمورة أنه "سعيد بتحقيق هذا الانجاز وأنه يشعر بالفخر لرفعه العلم الفلسطيني والكأس على مسرح إعلان النتائج في البطولة".

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وأضاف "أنا كأسير محرر وكوافير أهدي هذه الجائزة للأسرى والشهداء وكافة الفلسطينيين في الوطن والشتات".

وعبر مدير مديرية هيئة شؤون الأسرى والمحررين في الخليل إبراهيم نجاجرة، عن فخره بالنمورة، وأشار الى أن الأسرى المحررين هم أدوات فاعلة وايجابية في التنمية، حيث يمتلكون القدرة على التطور والابداع أينما تواجدوا".

ومن الجدير بالذكر أن الأسير المحرر النمورة كان قد أعتقل في العام 2004 م وأمضى عامين ونصف في الأسر، وأفرج عنه في العام 2006، وتقدم بطلب للحصول على قرض تشغيلي من برنامج التأهيل الذي تقدمه هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بقيمة 10 آلاف دولار في العام 2010 م، ليفتتح صالونه الخاص " نيولوك " في دورا، والذي شكل انطلاقته نحو هذا الإنجاز.