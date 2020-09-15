تراند اليوم : الافتاء الأردني : بيع وشرب الأرجيلة لا يجوز

عمان ( الأردن ) الخليج 365

ذكرت دائرة الإفتاء الأردني ان الأرجيلة لا يجوز تقديمها ولا تناولها، وكذلك بيعها، بل يجب اجتنابها وحفظ المجتمعات من ضررها .

وبينت في فتوى لها : أن الدخان و(النارجيلة) من المواد المضرة ضررًا مباشرًا وبالغًا، لاحتوائها على مواد سامة، ومركبات ضارة، تسبب في العاجل أو الآجل الأمراض الخطيرة المميتة، وهذا باتفاق الأطباء.

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وتالياً نص السؤال والفتوى :

السؤال :

ما حكم فتح مطعم يقدم الأراجيل؟

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الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

جاءت الشريعة الإسلامية لمقاصد عظيمة، تحفظ للناس دينهم، ومقومات حياتهم، ووسائل حمايتها، ومن أعظم هذه المقاصد التي اتفق عليها الفقهاء حفظ النفس، وحفظ المال، فمنعت الشريعة في سبيل تحقيقه كل مؤذ ومُضرّ، وأمرت باجتناب كل خبيث، وكذلك تناوله وبيعه، وفي ذلك يقول الله تعالى: }وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ{ الأعراف/ 157، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ) رواه أحمد في [المسند].

ومن المعلوم في هذه الأزمان -بعد تقدم العلوم التجريبية وتطور الطب الحديث- أن الدخان و(النارجيلة) من المواد المضرة ضررًا مباشرًا وبالغًا، لاحتوائها على مواد سامة، ومركبات ضارة، تسبب في العاجل أو الآجل الأمراض الخطيرة المميتة، وهذا باتفاق الأطباء.

وعليه؛ فيجوز إنشاء مطعم يقدم المباحات، لكن الأرجيلة لا يجوز تقديمها ولا تناولها، وكذلك بيعها، بل يجب اجتنابها وحفظ المجتمعات من ضررها، وهو واجب لا يتحقق إلا بتقوى الله تعالى أولاً، ثم بتعاون جميع الأفراد والمسؤولين. والله تعالى أعلم.

المصدر : المدينة نيوز