تراند اليوم : في احدى الحانات_الشاعر محمد مهند ضبعان

في احدى الحانات_الشاعر محمد مهند ضبعان

أصديقتي

املئي الكأس ودعينا نشرب...

فإن الموت يجوب الشوارع....

والحزن يتسلل الى داخلي كاللص....

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لا حارس أو مانع....

شتاتٌ هذه الارض...

وعيون تبكي بلا مدامع....

قتلى هنا...

قتلى هناك...

هل هذه فلسفة؟

ام ان الخمر تقلّبُ الاحزان....

وتزيدُ المواجع...

أصديقتي...

وجهُ القانون مفزع...

فكيف اذا ما كان القانون جائع..

واجراسُ الكنائس مرعبة...

كموسيقى الجنائز....

حين تنأى عن الجوامع...

اخبرني احدُ الصبية..

بأن غدا يوم احتجاج....

وانها قد تقصفُ المدن بالمدافع....

انا لا أصدق يا صديقتي انها وطني...

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أصديقتي

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أصديقتي

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