تراند اليوم : عمرو أديب يثير ضجة بما فعله في الاستديو.. شاهدوه!

القاهرة - الخليج 365

عبّر الإعلامي المصري عمرو أديب أمس الأحد، عن انزعاجه من أسعار المستلزمات المدرسية مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

واستعرض أديب خلال حلقة برنامجه "كل يوم" أسعار الأدوات المدرسية الأساسية التي يحتاجها كل طفل على الهواء.

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وبدأ حديثه بسرد أقل مستوى أسعار لهذه الأدوات في مصر، ما أثار ضجة كبيرة في الشارع المصري، وتم تداول اسعار المستلزمات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبروا عن تضامنهم مع فكرة أديب بتسليط الضوء على هذا الأمر الذي يرهق الأهلي.

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وقال أديب إن "أقل شنطة عليها سبايدر مان بـ175 جنيهًا، طبعا صناعتها مش حتستحمل كثير، والشراب بـ8 جنيهات".

وأضاف: "طالب في أدنى مستوى تكلفته 823 جنيها، ولو عندك 3 عيال محتاج 3000 جنيه".

وترحّم أديب على والده خلال الحلقة، لافتًا إلى أنه كان يطالبه بالتعامل بحرص وقت ارتدائه حذاء المدرسة، قائلًا له: "افتكر إنك بتشوط قلب أبوك".

وختم حديثه بأن "المجتمع ده فيه طبقات لن تعيش إلا بالتكافل والدولة تتدخل بالدعم النقدي".