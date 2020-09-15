تراند اليوم : كيف كسرت رقبة لاعب الجمباز الكوري؟

كوريا- الخليج 365:

أظهر تسجيل مصور لحظة مؤلمة، بطلها لاعب جمباز من كوريا الشمالية، كان يحاول تحطيم رقم قياسي بالقفز في الهواء، لكن حلمه هذا انتهى بكسر رقبته.

وكان الشاب الموهوب يؤدي عرضه للمرة الثانية في مهرجان للسيرك يسمى "محبوب 2017" في موسكو، للقيام بست شقلبات متتالية في الهواء، وهو رقم لم يحققه أحد من قبل.

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وفي المحاولة الثانية وقعت الكارثة، حين سقط الرجل على عنقه، حيث تم نقله على الفور إلى المستشفى، ولم يعرف بعد مدى خطورة إصابته.

والتقط الفيديو أحد الحاضرين للعرض بكاميراته الشخصية، بينما كان يتابع رفقة حشد كبير العرض البهلواني الذي انتهى بمأساة، ونشرته صحيفة "الصن" البريطانية على موقعها الإلكتروني، الاثنين.

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