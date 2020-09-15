تراند اليوم : كيف تستدرج سيدة ضحاياها عبر "فيس بوك" لممارسة الرذيلة؟

القاهرة- الخليج 365:

ألقى رجال مباحث قسم شرطة باب الشعرية القبض على عصابة تتزعمها سيدة تدير صفحة وهمية على الـ "فيس بوك" لاستدراج بعض الراغبين في إقامة علاقات جنسية ثم تجبرهم على توقيع إيصالات أمانة والاستيلاء على متعلقاتهم.

تلقى المقدم أحمد ملش، رئيس مباحث قسم شرطة باب الشعرية، بلاغًا من قهوجي يدعى، "إسلام.ز"، 23 سنة، عامل، مقيم منطقة حدائق القبة، مصاب بجرح قطعي أعلى الحاجب الأيمن وكدمة أسفل العين اليمنى، ويفيد بأنه تعرف على إحدى السيدات وتدعى "أم جنى"، على "فيس بوك" وتواصل معها، ثم قامت بدعوته لمقابلتها وإقامة علاقة غير شرعية معها واتفقا على التقابل بمنطقة الظاهر، وأثناء وصوله فوجئ بشخصين هدداه بـ "مطواة" وقاموا باصطحابه لمنزلهم والاعتداء عليه بسلاح أبيض محدثين إصابته وأجبروه على التوقيع على 3 إيصالات أمانة واستولوا منه على هاتفه المحمول.

كشفت تحريات الرائد عبد الرحمن رجائي، معاون مباحث القسم، صحة البلاغ المذكور، وتوصل إلى أن وراء ارتكابها كل من "دينا.ع"، 24 سنة، ربة منزل، و"عمرو.م"، 31 سنة، كهربائي سيارات، و"أحمد.ع"، 29 سنة، عامل أحذية.

Advertisements

أسفرت الأكمنة الأمنية عن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، سلم المتهمون 3 إيصالات أمانة عليها ببصمة المجني عليه والهاتف المحمول المستولى عليه والسلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة بمسكنهم.

اقرأ أيضاً

أمر اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة بتطوير مناقشتهم للتوصل إلى مدى ما ارتكبوه من وقائع أخرى مماثلة.

تحرر محضر بالواقعة أحاله اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.