تراند اليوم : مسلسل قطوسة الرماد الجزء 2 الحلقة الجديدة

قطوسة الرماد - الجزء 2 ،تدور احداث المسلسل حول فتاة تدعى سوار من عائلة فقيرة تعيش مع أمها نورهان وأبيها إلياس واختها الغيورة كلثوم .وتعمل سوار في مطعم صغير في حيهم كنادلة، لكن ما لا تعلمه هو انها ابنة أحد أكبر رجال اعمال تركيا محمد اميروان سبب فراقها عن اهلها الحقيقيين هو جدها السيد يوسف الذي تخلى عنها واعطاها الى مساعده الياس وزوجته نورهان مقابل مبلغ كبير من المال يجعلهما يهتمّان بها، كذب السيد يوسف على محمد امير وأخبره ان ابنته سوار ماتت اثناء ولادة شهرزاد لها وان شهرزاد لم تتحمل وانتحرت.

مرت السنوات وأتى السيد يوسف عذاب الضمير وشعر بأن سبب مرضه بالسرطان هو عقاب من الله بسبب ما أتاه من ودمار لحياة ابنته فحاول استرجاعها، لكن ما لم يكن يعلمه هو أن أختها هي من انتحلت شخصيتها وتظاهرت بأنها سوار لتنعم بحياة الترف.

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