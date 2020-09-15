تراند اليوم : لهذا السبب زج زج النظام السوري بالممثل السوري النمس بالسجن ؟!

لهذا السبب زج زج النظام السوري بالممثل السوري النمس بالسجن ؟!

دمشق / الخليج 365

زج النظام السوري بالممثل السوري مصطفى الخاني في السجن، جراء ما كتبه على فيسبوك وهاجم فيه المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، وفقا لمصادر إعلامية سورية.

وحسب تلك المصادر، استدعي الخاني إلى قسم الجرائم الإلكترونية في إدارة الأمن الجنائي للتحقيق معه، بعد دعوى قضائية رفعها الجعفري بحقه متهما إياه بالتشهير.

وأمر النائب العام في سوريا بسجن الخاني في إدارة الأمن الجنائي، قبل أن يحال إلى القصر العدلي في دمشق حيث تستكمل إجراءات الدعوى القضائية، حسبما ذكر موقع "سيريا نيوز".

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وكان الخاني نشر على فيسبوك قصة قال إنها حدثت خلال أول أيام عيد الأضحى، متهما فيها ابن الجعفري باقتحام أحد الأماكن بقوة عسكرية والإخلال بالآداب العامة والتعدي على عنصر أمن.

يذكر أن الخاني، المعروف بلقب "النمس" نسبة إلى أشهر أدواره في مسلسل "باب الحارة"، كان متزوجا من ابنة الجعفري منذ 2014 قبل أن يتطلقا في أبريل الماضي.

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