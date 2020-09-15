شاهد: الكشف عن تفاصيل وفاة الطفل علي فاران آل مطارد جراء خطأ طبي في جازان

أعلنت مصادر عائلية، اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020، عن تفاصيل قصة وفاة الطفل علي فاران آل مطارد؛ جراء خطأ طبي في مستشفى بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية الساعات الماضية.

وأكد فاران آل مطارد والد الطفل علي الذي فقد حياته إثر خطأ طبي في جازان لبرنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية أن الأطباء أو المستشفى لم يعطوه إجابة مقنعة حتى الآن حول سبب وفاة نجله،

وقال والد الطفل علي آل مطارد: ما أحد أفصح لي، ولم يقدموا أي إجابة، لكن تحدثوا عن إصابة ابني الصغير بتسمم لكن دون الإشارة إلى مصدره، لافتا إلى أن الأطباء يقدمون له تخمينات وتحليلات.

وأفاد فاران آل مطارد أنه تقدم بشكوى عبر هاتف وزارة الصحة السعودية، وغدا لإمارة نجران، مطالبا السلطات الرسمية، بحق طفله الشرعي القانوني ومحاسبة الأطراف المقصرة في هذا الخطأ الكارثي.

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وحث وزير الصحة على ضرورة إنهاء الأخطاء الطبية، إذ عبّر عن استغرابه من استمرار هذا المسلسل الكارثي رغم التطور الطبي الكبير الذي شهدته المملكة ومستشفياتها ضمن الرؤية المستقبلية.

بدوره، شدد الإعلامي مفرح الشقيقي على ضرورة محاسبة المسؤول عن الخطأ الطبي الذي أدى إلى وفاة الطفل علي آل مطارد البالغ من العمر ثلاث سنوات؛ حتى لا يتكرر؛ لأن خطأ يساوي فقدان حياة.

وذكر الإعلامي الشقيقي أنه حاول التواصل مع صحة نجران للتعقيب على سبب وفاة الطفل علي بن فاران آل مطارد، لكنه لم يتم الرد والتجارب، موجها الشكر لهم على تعاونهم السابق مع برنامج يا هلا.