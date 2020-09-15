شكرا لبحثكم عن خبر حقيقة زواج الفنان وائل كفوري من إليسا؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداولت العديد من الصفحات الرسمية صوراً للفنان اللبناني وائل كفوري كان قد نشرها على حسابه الرسمي على على “انستغرام”، وذلك احتفالاً بعيد ميلاده الـ “46” بادئاً الحياة من جديد بعد تحقيقه الكثير من الإنجازات والنجاحات على صعيد عمله في مجال الفن.

مؤخراً اطلق عليه العديد من الشائعات التي تفيد بزواجه من عدد من المشاهير والفنانات.

فيما تداول النشطاء على، الأمر الذي جعله مرمى أسئلة وسائل الإعلام عن الارتباط فيما بينهما في ظل نفيهما باستمرار ارتباطهما.

ويذكر ان الفنان وائل كفوري لم يرافق اليسا خلال رحلتها العلاجية من مرض سرطان الثدي.

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