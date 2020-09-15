شكرا لبحثكم عن خبر حقيقة زواج الفنان وائل كفوري من إليسا؟ والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تداولت العديد من الصفحات الرسمية صوراً للفنان اللبناني وائل كفوري كان قد نشرها على حسابه الرسمي على على “انستغرام”، وذلك احتفالاً بعيد ميلاده الـ “46” بادئاً الحياة من جديد بعد تحقيقه الكثير من الإنجازات والنجاحات على صعيد عمله في مجال الفن.
مؤخراً اطلق عليه العديد من الشائعات التي تفيد بزواجه من عدد من المشاهير والفنانات.
فيما تداول النشطاء على، الأمر الذي جعله مرمى أسئلة وسائل الإعلام عن الارتباط فيما بينهما في ظل نفيهما باستمرار ارتباطهما.
ويذكر ان الفنان وائل كفوري لم يرافق اليسا خلال رحلتها العلاجية من مرض سرطان الثدي.
وثق مقطع فيديو للنجم اللبناني وائل كفوري أثناء تحدثه مع متظاهرين قد تفاجأوا بمروره على طريق قد أوقفوا عملية السير فيه من خلال إشعال الإطارات في منطقة تعلبايا البقاعية أثناء احتجاجهم على الأوضاع المعيشية في لبنان.
فيما ظهر الفنان كفوري في الفيديو، وهو يتلقى عبارات الترحيب من قبل المعتصمين؛ ما دفعه إلى توجيه كلمته إلى المحتجين قائلاً فيها:
“نحن بنكبر فيكن والله يكون معكن، أنتم فخر للبنان وانشاء الله تحققوا ما تريدونه”.
فيما لاقت هذه الكلمات الاستحسان الكثير والتأييد من قبل المحتجين الذين قاموا بقطع الطريق، فيما علّقت صفحة “ثوار تعلبايا” على الحدث، التي نشرت الفيديو الخاص بالفنان وائل كفوري، بأن:
“الجميع يكبر بالمطربين الأحرار”
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