تراند اليوم : فيديو احمد حسن وزينب +18.. فيديو احمد حسن وزينب الجديد ملقب الطفلة

فيديو احمد حسن وزينب مشاهدة وتحميل فيديو احمد حسن وزينب مقلب الطفلة، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو احمد حسن وزينب والذي أظهرهم وهم يقومون بمقلب بإبنتهم الصغيرة بهدف جذب المشاهدين الأمر الذي أثار غضباً واسعاً في أوساط المصريين والعرب.

فيديو احمد حسن وزينب مشاهدة وتحميل فيديو احمد حسن وزينب مقلب الطفلة، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو احمد حسن وزينب والذي أظهرهم وهم يقومون بمقلب بإبنتهم الصغيرة بهدف جذب المشاهدين الأمر الذي أثار غضباً واسعاً في أوساط المصريين والعرب.

وحالة من الغضب الشديد والاستفزاز انتشرت على منصات التواصل الاجتماعى، عقب استغلال "اليوتيوبر" أحمد حسن وزوجته زينب، لابنتهما الصغيرة، والقيام بعمل "مقلب" لمجرد الحصول على مزيد من المشاهدات و"اللايك" والـ "شير"، وبالتالى زيادة أرباحه ودخله من مواقع التواصل الاجتماعى.

فى هذا السياق، كشف صبرى عثمان، مدير عام خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، تفاصيل التقدم ببلاغ ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، والعقوبة التى تنتظرهما.

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وفى هذا الفيديو، نتعرف معا، على تفاصيل البلاغ المقدم من خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب.