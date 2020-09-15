تراند اليوم : هيفا وهبي حافية القدمين وما الغاية؟

نشرت الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي صورة جديدة لها من الإستديو لتسجل أغنية جديدة لها أو ألبوم، ولم تتحدث عن التفاصيل.

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ظهرت حافية القدمين ولم ترتدِ الحذاء في الإستديو، وربما لأنها تتعب بين تصوير مشاهدها في مسلسل “أسود فاتح” وما بين مشاكلها الخاصة مع زوجها المصري محمد_وزيري.

قد تكون هيفا تسجّل تيتر “أسود فاتح” أم أغنية جديدة من ألبومها المقبل، وننصحها بأن تبقى في التمثيل لأنها مبدعة وتملك موهبة خطيرة، ولتترك الغناء للأشخاص الذين يمتلكون صوتًا جميلًا.

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وكانت هيفا اتهمت زوجها بسرقة مجوهراتها التي تقدر بملايين الدولارات وسجنته، ولا يزال في السجن في مصر.

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