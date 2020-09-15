إسقاط حكم بالسجن عن زوجة قتلت زوجها عمداً

قضت محكمة ساراتوف الروسية، يوم أمس الاثنين، بإسقاط حكم السجن، على زوجة تدعى أسليما سليموفا، قتلت زوجها دفاعاً عن نفسها بسكينة.

وكانت قد حكمت محكمة منطقة نوفوزنسكي في المقاطعة على الزوجة سليموفا بالسجن 7.5 سنوات بتهمة القتل العمد.

ووجدت محكمة الاستئناف، أن الزوج اعتدى على زوجته وهددها بسكين وخلال ذلك دافعت ساليموفا عن نفسها ضد الزوج المخمور الذي كان يلوح بسكين ويوجه تهديدات لها، وانتزعت السكين من يده وطعنته مرتين ليتوفى إثر ذلك. كما أورد موقع "روسيا اليوم".

وأظهر التحقيق، أن زوج ساليموفا كان مصاباً بالسرطان، ولم يتلق العلاج ودخن كثيرا وشرب الخمر، وفي يوم الحادث عاد إلى المنزل ثملا مرة أخرى، وتصرف بعدوانية قبل الحادث.