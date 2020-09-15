تراند اليوم : نتائج البكالوريا 2018 الجزائر ___ نتيجة الباك من موقع وزارة التربية الوطنية والديوان الوطني bac.onec.dz

نتائج البكالوريا 2018 الجزائر- نتيجة الباك من موقع وزارة التربية الوطنية والديوان الوطني bac.onec.dz ،وأعلنت وزيرة التربية الوطنية نويرية غبريت، نتائج البكالوريا 2018 الجزائر قبل قليل، للمتمدرسين والأحرار في لدورتين العادية والإستدراكية بنسبة نجاح 56.07%، لعدد الناجحين والتي تفوقت فيها الشعب العلمية عن غيرها من الشعب الأخرى، ودعت جميع الطلبة والطالبات للإستعلام عنها في تمام الساعة 2 زوالا، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية والديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات، نتائج البكالوريا 2017 الجزائر

نتائج البكالوريا 2018 الجزائر

أعلنت وزيرة التربية الوطنية قبل قليل، عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي أن نتائج امتحان شهادة البكالوريا دورة 2018 ، سيتم الإعلان عنها غدا الثلاثاء 25 جويلية، بدءا من الساعة 14:00 عصرا، على أن يتم الإستعلام عنها من خلال الرابط الرسمي لوزارة التربية الوطنية والديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات.

نتائج البكالوريا 2018 الجزائر

يترقب الطلبة والطالبات في مختلف الولايات الجزائرية خلال الأيام القليلة القادمة، نتيجة امتحانات البكالوريا دورة جوان لعام 2018 ، والتي من المرتقب اعلانها وفقا لتصريحات وزيرة التربية الوطنية نويرية غبريت الثلاثاء القادم الموافق الخامس والعشرون من شهر جويلية الحالي، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية والديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات، على أن يتم البدء في التسجل الجامعي للطلبة في الفترة من 1 وحتى 16 من أغسطس القادم، نتائج البكالوريا 2018 الجزائر.

نتائج شهادة البكالوريا 2018 الجزائر

نتابع معكم طلبة وطالبات مرحلة البكالوريا في دولة الجزائر الشقيقة، إعلان نتائج البكالوريا 2018 الجزائر في دورتها العادية والدورة الإستدراكية، وذلك يوم 25 جويلية 2018 ، والتي ستعلن في جميع الولايات الجزائرية في آن واحد، عبر موقع الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات، وهو نفس الموقع الذي تم منه الشهر الماضي سحب الإستدعاءات .

اقرأ أيضاً

نتائج البكالوريا 2018 الجزائر

يذكر أن نتيجة امتحانات البكالوريا للدورة العادية، كان محدد لها سابقا يوم 15 جويلية، ولكن تم تأجيلها إلى يوم 25 جويلية ليتم ال‘لان عن نتائج الدورة العادية والإستدراكية معا.

Advertisements

ونحن في انتظار تصريحات وزيرة التربية الوطنية نويرية غبريت، والتي تصدر قبل إعلان نتائحج البكالوريا بساعات، لتأكيد الموعد النهائي للنتيجة، كما تعلن نسب النجاح والرسوب، ونسبة النجاح في شهادة البكالوريا والتي من المتوقع أن تكون مرتفعة عن العام الماضي.

توقعات نسب النجاح في شهادة البكالوريا 2018 الجزائر

تفوق طلاب الشعبة العلمية على طلاب باقي الشعب بنسبة نجاح 78.8%، فيما سجلت نسبة نجاح الشعبة الأدبية والفلسفة 46.2%، وشعبة تقني الرياضة 57.9%، وشعبة التسيير والإقتصاد 62.9%، وشعبة اللغات الأجنبية 59.13%.

موعد نتائج البكالوريا 2018 الجزائر

أعلنت وزارة التربية الوطنية والديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات، أنه عقب الإنتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق والمراجعة لجميع أوراق الإجابات، سيتم اعلان نتائج البكالوريا فورا، ولقد حرصت زيرة التربية الوطنية على تطبيق العدل في تصحيح الإجابات حتى تخرج النتيجة عادلة وبشكل مرضي.

يذكر أن عدد المتقدمين لأداء امتحان البكالوريا هذا العام بالجزائر 761 ألف طالب، منهم عدد 270 ألف طالب من الأحرار، وعدد 491.298 ألف من الطلبة المتمدرسين، وتعد مرحلة البكالوريا مرحلة مصيرية في حياة الطالب، إذ يتحدد عليها أية كلية سيتم الإلتحاق بها في المجال العلمي الطبي أو الهندسي، أو الدراسة الأدبية.

إعلان نتائج البكالوريا 2018 الجزائر

أعلنت وزارة التربية الوطنية والديوان العام للإمتحانات والمسابقات، أنه سيتم الإفصاح عن نتائج البكالوريا 2017 الجزائر، في جميع الولايات الجزائرية في وقت واحد، ولاية الوادي، أم البواقي، الجزائر، الجلفة، البيض، سيدي بلعباس، بسكرة، وهران، بشار، غرداية، النعامة، غليزان، الأغواط، المدية، تندوف، تلمسان، قسنطية، مستغانم، وغيرها من الولايات المختلفة.

على أن يتم الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية في الرابط بالأعلى، وادخال إسم الطالب ورقم التسجيل والولاية، ويمكننا مساعدتكم بترك الإسم ورقم التسجيل واسم الولاية في التعليق بأسفل المقال وسوف نوافيكم بالنتيجة فور الإعلان عنها.

ونحن من خلال دليل مصر نتابع معكم باستمرار إعلان نتائج الباك، وسوف نتابع أية تغييرات بشأن موعد إصدار النتيجة فتابعونا.