تراند اليوم : نسر عملاق يخطف طفلة ويصيبها بجروح بليغة

نسر عملاق يخطف طفلة ويصيبها بجروح بليغة

قرغيزستان/ الخليج 365

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شهدت بحيرة إيسيك كول، الشهيرة في قرغيزستان، خلال يومي العطلة الأسبوعية الماضية، فعاليات مهرجان "الشاطئ الجنوبي".

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وفيه تم استعراض الخصائص المميزة لهواية الصيد على الخيل باستخدام النسر والقوس والسهام التي تعتبر رياضة مفضلة لدى سكان هذه الجمهورية السوفيتية السابقة.

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وفجأة، هاجم أحد النسور الذهبية، التي تم إطلاقها لتطارد الفريسة، طفلة عمرها 8 سنوات وزرع مخالبه في ظهرها وباشر بضربها بمنقاره على رقبتها. وعلى الفور هرع الحضور وأنقذوا الطفلة البائسة من براثن النسر.

وخلال ثوان عدة، تمكن النسر من إصابة الطفلة بجروح عميقة في ظهرها ورقبتها. وتم نقلها على عجل إلى أحد مستشفيات البلاد حيث تلقت العلاج اللازم.