تراند اليوم : المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي تختتم فعالياتها ضمن حملة "كأس العالم"

اختتمت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي، حملة "كأس العالم 2018" في كافة محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، مع انتهاء مباريات كأس العالم في روسيا.

شاركت الشركة منذ انطلاق صافرة المونديال وحتى المباراة النهائية، شغف المواطنين ومتعتهم لمشاهدة مباريات كأس العالم في مختلف محافظات الوطن، ومتابعة البطولة الكروية الأضخم عالميا، وسط أجواء من الألفة والفرح والحماسة،

وفي إطار حملتها حققت الشركة حلم 20 شخصاً لحضور مباراة نصف نهائي مونديال روسيا، وتنظيم جولة لهم في مدينة سان بطرسبرغ الروسية،

تعرفوا خلالها على أبرز وأهم المعالم السياحية والأثرية في المدينة، ضمن الجائزة الكبرى التي قدمتها الشركة لعشرة أشخاص مع مرافقيهم، هذا

بالإضافة إلى الجوائز القيمة التي قدمت للمستهلكين، والتي اشتملت على 200 جهاز موبايل من نوع "Samsung S8"، والاف كرات القدم

Advertisements

اقرأ أيضاً

بتصميم كرة قدم كأس العالم 2018، وحقائب كوكاكولا والمنتجات المجانية 1.125لتر.

وأوضح الهندي أن الشركة ستواصل دورها الريادي والمجتمعي تجاه أبناء شعبنا من خلال دعمها للأندية الرياضية في مختلف محافظات الوطن،

بهدف تعزيز وتطوير مستوى الألعاب الرياضية الجماعية أو الفردية، لتصبح على قدر ممكن من خوض المنافسات الإقليمية والعالمية، أملاً أن نكون

من خلال هذه الفعاليات التي نظمتها ورعتها الشركة استطعنا زرع حب الرياضة بمختلف أشكالها في قلوب المواطنين، لا سيما كرة القدم.