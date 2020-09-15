تراند اليوم : عندما أصبح مارادونا "رئيسا"

وصل أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا إلى بيلاروسيا، الاثنين، لبدء مهمته الجديدة رئيسا لنادي دينامو بريست. وأعلن النادي البيلاروسي مارادونا رئيسا له في 19 مايو 2018.

وقال مارادونا في مؤتمر صحفي "أتذكر جيدا فيدل كاسترو، تشافيز، القذافي، أعرف ايضا بوتن، واليوم سأتصور مع لوكاتشنكو (رئيس بيلاروسيا). آمل بعد ذلك أن يصبح مشجعا لنا".

وأشار إلى أن مشروعه "جدي جدا"، معربا عن أمله أن يكون وجوده في دينامو بريست "مفيدا لكرة القدم البيلاروسية"، وسيتيح له "التحسن يوما بعد يوم".

ودافع ماردونا كلاعب في بلاده عن ألوان ارجنتينوس جونيور وبوكا جونيورز، قبل أن يبدأ رحلة احتراف أوروبية شملت أندية عدة أبرزها برشلونة

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الإسباني ونابولي الإيطالي الذي قاده إلى إحراز لقب الدوري المحلي مرتين (1987 و1990).

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كما دافع مارادونا عن ألوان المنتخب الأرجنتيني، وقاده على وجه الخصوص إلى إحراز لقب مونديال المكسيك 1986.

وتولى مناصب تدريبية عدة لاسيما مع راسينغ كلوب (1995) ومنتخب الأرجنتين (2008-2010)، ولاحقا الوصل الاماراتي بين 2011 و2012، وأخيرا الفجيرة الإماراتي.