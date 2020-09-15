تراند اليوم : مرآة تقيس الجمال.. وخبراء نفسيون يخشون التبعات

ينظر الناس عادة إلى المرآة ليروا الهيئة التي يبدون عليها، لكن مهام المرايا الحديثة لم تعد تقتصر على ذلك فقط، إذ أضحت تخبر من يقف أمامها بدرجة جماله.

وترصد مرآة "هيميرور"، وهي عبارة عن جهاز إلكتروني مزوّد بكاميرا في الأعلى عدة عوامل في الوجه، مثل نظارة البشرة ولونها وملمسها وصحتها.

ويقترح الجهاز على من يعاني مشكلات في البشرة نظاما للعناية بها، كما يقدم نصائح جمالية حول كيفية تحديد الحاجبين مثلا.

وانتقد خبراء في الصحة النفسية هذا الاختراع قائلين إنه قد يسبب "عقدا" لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في البشرة، إذ سيتخيلون أنفسهم كأشخاص قبيحي الوجه جراء ذلك.

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ويقول أطباء إن اضطراب التشوه الجسمي الذي يعرف بـ"dysmorphia" يؤدي إلى متاعب نفسية لدى أشخاص غير راضين عن شكلهم الخارجي، وتشير الأرقام في بريطانيا إلى أن شخصا واحدا من كل خمسين يعاني هذه المشكلة.

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ومن المرتقب أن يكون الجهاز متاحا في بريطانيا بدءا من الشهر المقبل مقابل 239 جنيه إسترليني.