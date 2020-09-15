تراند اليوم : فيراري تكشف "جديدها".. سيارة رياضية بقدرات استثنائية

كشفت شركة "إيتاليانا"، المصنعة لسيارات فيراري الخارقة، عن صورة ترويجية لسيارتها الجديدة التي تعمل بالكهرباء، وهو أمر غير مألوف بالنسبة للسيارات الرياضية.

ووفقا لموقع "ذا فيرج"، ستحمل السيارة الكهربائية "الخارقة" اسم "بينينفارينا"، وهو اسم شركة تصميم سيارات عريقة في إيطاليا.

وسيتم الكشف عن الشكل النهائي للسيارة خلال معرض جنيف للمحركات، العام المقبل، وستبلغ قيمتها مليوني دولار.

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وقال مايكل بيرشكه، المدير التنفيذي لسيارة "بينينفارينا": "بالنسبة للسيارات الرياضية الخارقة، لم يقم أي منها بخوض تجارب كهربائية حقيقية".

وأضاف: "سيستغرق شحن السيارة ما بين 10 و15 دقيقة، للوصول لنسبة شحن تصل لـ80 بالمئة".

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