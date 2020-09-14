الشابة وفاء أول حلاقة سعودية في الطائف – شاهد القصة كاملة

باتت الشابة وفاء أول حلاقة سعودية في الطائف تمارس هذه المهنة التي أحتكرها الشباب منذ وقت طويل ، حيث تعرضت لسيل كبير من الانتقادات على شبكات التواصل الاجتماعي ، الأمر الذي دفعها للخروج بمقطع فيديو لتوضيح القصة كاملة.

وظهر في الفيديو الفتاة وفاء وهي تقص شعر طفل سعودي وتنسق له شعره بطريقة احترافية حيث تعرضت الفتاة للنقد بسبب طبيعة عملها كحلاقة للرجال ، حيث اعتبره البعض أمر مخالف للتقاليد والعادات المتعارف عليها في السعودية.

وتنوعت ردود الأفعال على المقطع المتداول ، حيث طالب البعض بإغلاق صالون الحلاقة ، ومنع الفتاة من العمل في اي مكان آخر لأن هذا أمر غير جائز في حين حاول آخرون الدفاع عنها والتأكيد على أن هناك تغييرات تجري في المملكة لتحسين أوضاع المرأة اجتماعياً وبالتالي يمكن لها العمل في وظائف متنوعة حتى تلك التي تتعلق بالرجال.

في حين زاد الجدل حول الفيديو مع تداول أخبار عن إغلاق صالون الحلاقة وهو ما دفع البعض للتعبير عن غضبه بسبب هذه النتيجة واعتبروه قطع أرزاق للعاملين في المكان من بينهم الفتاة التي تعمل في الصالون.

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كل هذا الخلاف دفع الشابة وفاء أول حلاقة سعودية في الطائف للظهور في فيديو لتوضيح بعض الأمور التي تتعلق بكواليس ممارستها مهنة الحلاقة والسبب الحقيقي وراء إغلاق الصالون.

السيدة وفاء عرفت عن نفسها كسيدة تعمل في مجال الحلاقة منذ 7 أشهر إلا أنها تعمل فقط مع الأطفال دون العاشرة ولا تقوم بحلاقة شعر الرجال الأكبر سناً ومن المستحيل أن تمارس هذا العمل.

وأضافت وفاء أنها تتفهم حالة الغضب والهجوم التي تعرضت له من قِبل البعض لأنهم اعتقدوا أنها حلاقة رجال لكن هذا غير صحيح فهي تحلق للأطفال فقط وكان يجب على من نشر الفيديو توضيح هذا الأمر كي لا يكون هناك مجال لسوء الفهم.

أما عن سبب إغلاق صالون الحلاقة ، فأوضحت أن الصالون كان بحاجة لتجديد رخصة العمل لذلك تم إغلاقه لحين الانتهاء من الأوراق والمعاملات الرسمية وأنه سوف يعود للعمل في غضون أيام وهي أيضاً لم يتم طردها من العمل كما نشر البعض.