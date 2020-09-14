ديانا كرزون تحتفل بزفافها اليوم وتقدم اعتذارا

أعلنت النجمة الأردنية، ديانا كرزون، اليوم الاثنين، بصورة مفاجئة لجمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، عن موعد حفل زفافها، وذلك في ظل انتشار جائحة كورونا .

وشاركت كرزون عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي صورة لها مع عريسها، الإعلامي معاذ العمري، والتي كشفت معها أن حفل زفافهما سيكون مساء اليوم الموافق 14 سبتمبر/ أيلول الجاري.

واعتذرت ديانا كرزون في بيانها عن عدم قدرتها بدعوة جميع الأهل والأحباب والأصدقاء ليشاركوها الفرحة، احتراما لتعليمات السلامة بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وكتبت: "كثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة لكن الظرف الذي نمر فيه لم يسمح لنا والتزاما بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة.. ربنا يبعد هذا الوباء عن البلد وأهلها الطيبين". كما اورد موقع "سبوتنيك عربية".

والجدير بالذكر أن احتفلت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، بعقد قرانها على الإعلامي معاذ العمري، في شهر فبراير/ شباط.