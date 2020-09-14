فنانة خليجية تعلن إصابتها بفيروس كورونا والسرطان في يوم واحد

كشفت الفنانة العمانية فخرية خميس، اليوم الاثنين، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، إلى جانب تشخيص إصابتها بمرض السرطان، حيث ترقد حاليا في أحد المستشفيات.

وقالت وسائل إعلام إن "العديد من نجوم الخليج تداولوا صورة للفنانة فخرية خميس وطالبوا بالدعاء لها وجاء التعليق على الصورة: "دعواتكم للفنانة العمانية القديرة فخرية خميس المتواجدة حاليا في المستشفى إثر تعرضها لوعكة صحية شديدة، الله يشافيها ويعافيها ويبعد عنها أي مكروه". كما اورد موقع "سبوتنيك عربية".

ويذكر أن فخرية خميس ولدت في عام 1960، وبدأت رحلة التمثيل في عام 1974 عن طريق مسرح الشباب، وقدمت ما يصل إلى 20 مسرحية وطنية وتاريخية واجتماعية، وعملت في وزارة الإعلام باعتبارها مقدّمة ومذيعة ومعدّة للعديد من البرامج، وذلك بجانب قيامها بالتأليف في المسلسلات الإذاعية، وذلك في الفترة من عام 1976 حتى 1996.