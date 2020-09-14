شاب بريطاني يعاني من إصابته بفيروس كورونا منذ 6 أشهر

سرد موقع صحيفة "سبق" السعودية، اليوم الاثنين، قصة مأساوية لشاب يبلغ من العمر 27 عاماً، أصيب بعدوى الفيروس التاجي المستجد كوفيد-19، منذ 6 شهور، وبقي على حاله دون تحسن.

وأوضح أن الشاب الذي يدعى "تشارلي راسل"، ما زال يعاني من مرض كوفيد-19، منذ 182 يومًا، إذ لم يعد قادراً على العمل، بالإضافة إلى عجزه عن الركض، وعدم ارتياد المقاهي.

وبين أن "راسل"، عانى من آلام في الصدر، وصداع نصفي شديد، وضيق حاد في التنفس، وغثيان، وإرهاق؛ وهو واحد من أقدم المرضى بعدوى الفيروس التاجي ممن يعانون من أعراض طويلة الأجل.

وقال الشاب المصاب: ": "لو كنت أعرف أنني سأمرض إلى هذا الحد؛ لكنت أخذت كل شيء بجدية أكبر في شهر مارس... ولكن كل ما سمعناه في ذلك الوقت هو أنه إذا كنت شابًّا وأُصِبت بالعدوى؛ فمن المحتمل ألا تكون لديك أي أعراض على الإطلاق، أو ستظل مريضًا لمدة أسبوعين وسيكون هذا كل شيء". وفقاً لما نقلته وكالة "روسيا اليوم".

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ويذكر أن "راسل" كان يعمل مصورًا فوتوغرافيًّا متخصصًا في المسرح، وقد أصيب بالعدوى في 14 مارس، وتواصل مرضه لأسبوعين، وشعر بتحسن لوقت قصير، ثم عاني من آلام مرعبة في الصدر، قال عنها إنه كان يحس "كما لو أن أحدًا يجثم على صدري".

والجدير بالذكر أن المريض راسل، وجه نصيحة قائلًا: "الأمر محبط للغاية حين يرفض البعض ارتداء الأقنعة أو حتى الامتثال لأبسط قواعد التباعد الاجتماعي... أريد فقط أن أهز هؤلاء وأقول لهم: لقد عشت مع هذه العدوى ستة أشهر".