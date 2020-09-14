تراند اليوم : هذا ما تنبأ به المنجم حايك لفلسطين والعالم في العام الجديد !؟

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هذا ما تنبأ به المنجم حايك لفلسطين والعالم في العام الجديد
بيروت / الخليج 365
أطل ميشال حايك على شاشة قناة "أم تي في" اللبنانية ، للحديث عن توقعاته للعام 2018.
وفيما يلي اهم توقعات ميشال حايك على الصعيد الفلسطيني والعربي والعالمي:
توقعات ميشال حايك لفلسطين 2018:
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توقعات ميشال حايك لـ لبنان 2018:
– نقل مشترك بري وبحري وسكك حديد فوق الارض وتحت الارض
– عمليات دهم وتوقيفات تطال رؤوس كبيرة واصحاب مناصب ورتب عالية
– خطة اقتصادية شبه متكاملة مع روزنامة لتطبيقها
– الليرة ولو انهزت تبقى مثل الارزة بقلب العواصف
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توقعات ميشال حايك لـ سوريا 2018:
– تنسدل الستارة على اسم دي مستورا في سوريا
– بعض خصوم سوريا سيشاركون في اعمارها
– احتمالات كثيرة بفلك ماهر الاسد
– الجولان لن يبقى جعرافيا جامدة
– العقار السوري يرتفع وهو تحت الرماد
– ادلب ارض للدماء والدموع
– غدر بفريق عمل الرئيس السوري
توقعات ميشال حايك لـ مصر 2018:
– الرئيس السيسي على فوهة بركان
– شرم الشيخ حيطة وخطر وحذر
– الرياضة المصرية ستكون رائدة في العالم العربي وتحصد جوائز عالمية
توقعات ميشال حايك لـ السعودية 2018:
– بثقة عالية يستعد ولي العهد الامير محمد بن سلمان للعبور الى العرش فوق ورود ملغمة
– اسم ولي العهد الجديد سيشغل بال المملكة
– عيون السعوديين غدا على وزارة الداخلية ووزيرها
– احداث امنية بأشكال مختلفة
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– التصعيد الايراني السعودي لن يكون زوبعة في فنجان
– نصائح طبية للامير محمد بن سلمان للتخفيف من تناول الوجبات السريعة
– اعتداء صارخ على قناة تلفزيونية سعودية
– الصواريخ والطائرات الحربية السعودية بانتظار امر من الامير محمد بن سلمان للانطلاق والتحليق بأكثر من اتجاه ولا شيء يمنع
توقعات ميشال حايك لـ قطر 2018:
– يسعى امير قطر من خلال خطوات ومبادرات ايجابية يقوم بها شخصيا الى تحسين علاقة بلاده مع جيرانها
– بين السعودية وقطر صورة تجمع ملك واميرين
– الحكم يقلب صفحة جديدة
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