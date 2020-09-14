تراند اليوم : هذا ما تنبأ به المنجم حايك لفلسطين والعالم في العام الجديد !؟

هذا ما تنبأ به المنجم حايك لفلسطين والعالم في العام الجديد

بيروت / الخليج 365

أطل ميشال حايك على شاشة قناة "أم تي في" اللبنانية ، للحديث عن توقعاته للعام 2018.

وفيما يلي اهم توقعات ميشال حايك على الصعيد الفلسطيني والعربي والعالمي:

توقعات ميشال حايك لفلسطين 2018:

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توقعات ميشال حايك لـ لبنان 2018:

– نقل مشترك بري وبحري وسكك حديد فوق الارض وتحت الارض

– عمليات دهم وتوقيفات تطال رؤوس كبيرة واصحاب مناصب ورتب عالية

– خطة اقتصادية شبه متكاملة مع روزنامة لتطبيقها

– الليرة ولو انهزت تبقى مثل الارزة بقلب العواصف

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توقعات ميشال حايك لـ سوريا 2018:

– تنسدل الستارة على اسم دي مستورا في سوريا

– بعض خصوم سوريا سيشاركون في اعمارها

– احتمالات كثيرة بفلك ماهر الاسد

– الجولان لن يبقى جعرافيا جامدة

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– ادلب ارض للدماء والدموع

– غدر بفريق عمل الرئيس السوري

توقعات ميشال حايك لـ مصر 2018:

– الرئيس السيسي على فوهة بركان

– شرم الشيخ حيطة وخطر وحذر

– الرياضة المصرية ستكون رائدة في العالم العربي وتحصد جوائز عالمية

توقعات ميشال حايك لـ السعودية 2018:

– بثقة عالية يستعد ولي العهد الامير محمد بن سلمان للعبور الى العرش فوق ورود ملغمة

– اسم ولي العهد الجديد سيشغل بال المملكة

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– التصعيد الايراني السعودي لن يكون زوبعة في فنجان

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– اعتداء صارخ على قناة تلفزيونية سعودية

– الصواريخ والطائرات الحربية السعودية بانتظار امر من الامير محمد بن سلمان للانطلاق والتحليق بأكثر من اتجاه ولا شيء يمنع

توقعات ميشال حايك لـ قطر 2018:

– يسعى امير قطر من خلال خطوات ومبادرات ايجابية يقوم بها شخصيا الى تحسين علاقة بلاده مع جيرانها

– بين السعودية وقطر صورة تجمع ملك واميرين

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