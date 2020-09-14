تراند اليوم : ارطغرل 101 موقع النور الحلقة 101.. موقع النور قيامة أرطغرل الجزء الرابع الحلقة 101 : بهادير يغزو القبيلة

متابعات/الخليج 365/ مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 101الجزء الرابع : في أحداث ارطغرل 101 تنشب معركة حامية بين رجال بهادير ومقاتلين قبيلة أصليهان تنتهي بسيطرة بهادير على القبيلة وأسير أصليهان وقتل العديد من أفرادها.

بدوره يجتمع أرطغرل بالقبائل العربية لبحث عزو قلعة سنجار ويجمعون على ضرورة معاقبة البيزنطيين, وكسر شوكتهم.

أرطغرل يقول لقادة القبائل: حان الوقت لإنزال العقاب بعديم الاصل أريس، علينا السعي وعلى الله النصر.

ويتابع" إنتصارنا في هذه المعركة هو طريق فتح نقية لفتح القسطنطينية".

ويقول أرطغرل " هدفنا هو العالم بأكمله من مكان شروق الشمس إلى مكان غروبها".

اقرأ أيضاً

ويشهد الاجتماع حضور اصلهان وتورجوت وبهادير معاً وهذا يدلل على ان انقلاب بهادير في قبيلة تشافدار سيحدث بعد الاجتماع.

يظهر أيضاً تواجد سامسا أمام أرطغرل ،وبهادير يذهب لسنجار في مكان اختبائه ويتفق معه على الهجوم والانقلاب على القبيلة.

Advertisements

سانجار يستغل غياب تورجوت عن القبيلة ويهاجم اصليهان ويأسرها ويقتل السادة الموالين لها.

ينجح انقلاب بهادير ،ومن جهة أخرى يقوم اريس باعدام مجموعة من قادة القلعة ويعين قادة جدد ،ونظراً لإصابة ماريا لا يشك بها وبـ أتسيز.

وتتواصل أحداث مسلسل قيامة ارطغرل بين ولايتي حلب وأنطاكيا في القرن الثالث عشر، في زمن الصراعات والنزاعات بين الإمبراطوريات في المنطقة، ففي الوقت الذي جاءت فيه قبائل التركمان إلى المنطقة، كان المغول والروم يتنازعان على المنطقة.وكما اليوم، كان الدين الإسلامي يعاني الكثير من المشاكل في القرن الثالث عشر. وكان العالم بانتظار قائد بطل. حيث ظهر أرطغرل متحدياً كل الظروف.

وفي ذلك الوقت بدأ أرطغرل بن سليمان شاه، ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية. رحلة البحث عن قطعة أرض يستقر فيها مع قبيلته المكونة من 400 خيمة لإنهاء معاناتهم وتنقلاتهم، بعد مرحلة طويلة من الخطر وقلة الأمان والبحث وعدم الاستقرار، وكانت الإمبراطورية الرومانية والمغول أكبر أعدائه، وفي وقت انحسار الآمال واليأس، جابه أرطغرل كل تلك المصاعب وانتصر على أعدائه بالعزم الصبر والذكاء ليهدي قبيلته أرضاً تستقر فيها. منهياً بذلك معاناتهم الطويلة. وليصبح بذلك الرجل الذي غيّر خارطة العالم ببنائه لأسس الإمبراطورية العثمانية التي انتشرت في قارات العالم القديم الثلاث.

فبعد مضايقات المغول لقبيلة "كايي"، تعاني القبيلة من الفقر والبرد في الشتاء القارس، فتذهب إلى ولاية حلب بناءً على اقتراح "غون دوغدو" الابن الأكبر "لسليمان شاه" حيث يمنحهم والي المدينة "العزيزي" قطعة أرض حدودية في ولاية أنطاكيا.وتبدأ المخاطر تحيط بقبيلة "كايي" في أرضها الجديدة، مع تدخل أرطغرل لإنقاذ عائلة مسلمة من الرومان ليكتشف لاحقاً أن تلك العائلة تتبع لسلالة السلاجقة الحاكمة.يعرض المسلسل صراعات أرطغرل مع الخيانة والجواسيس والمحاربين الأشداء، في رحلة محفوفة بالخطر والخديعة والألم. كما يرصد من جهة أخرى الصداقة والتضحية والإيثار والشجاعة والجرأة والحب.