تراند اليوم : اضافة الحليب علي الشاي يقلل من اصفرار الأسنان

(لندن/الخليج 365)

أثبتت الدراسات الحديثة أن وضع الحليب على الشاي يعمل على التقليل من اصفرار الأسنان ويجعلها أكثر بياضاوانصع لوناً

وأكد العاملون على هذه الدراسة من جامعة ألبرتا الكندية إن إضافة الحليب إلى الشاي يساعد على التقليل من نسبة اصفرار الأسنان، ويمكن أن يكون أكثر فاعلية من معاجين الأسنان المبيضة.

وأشار الباحثون -وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية- إلى أن الشاي هو ثاني أكثر المشروبات استهلاكا في العالم، ويؤثر الأسلوب الذي يتم تناوله به على درجة البقع التي يصيب بها الأسنان واصفرارها.

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وأوضح الباحثون انه كلما ازداد معدل استهلاك الشاي زادت بقع الأسنان وتحولها إلى اللون الأصفر، غير أنهم وجدوا أن إضافة بعض الحليب إلى الشاي يقلل من قدرة الأخير على تغيير لون الأسنان.

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وأضافوا أن الشاي يحتوي على حمض التنيك، وهو مركب يذوب في الماء ويسبب المذاق المر، كما أنه غامق اللون، ويمكن أن يسبب بقع الأسنان.

وأما الكازين -وهو البروتين الأساسي في الحليب- فيعوق عمل حمض التنيك في الشاي ويمنع بقع واصفرار الأسنان.