تراند اليوم : طفل فرنسي يحصل على يد صناعية بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد

(وكالات/الخليج 365)

أوضح أن طفل فرنسي يدعى "ماكسنس" بفرح كبير منذ يوم السابع عشر من شهر أغسطس الجاري لأنه استطاع تحقيق حلم يراود اليوم مئات الآلاف من الأطفال في العالم من الذين يشكون من عاهات خلقية . فقد تلقى عبر البريد اليد الاصطناعية المصنوعة من البلاستيك والتي كان ينتظرها لتعوضه عن يده اليمنى حيث أنه ولد بيد واحدة. وقد تم تطوير اليد بسهولة عبر طابعة ثلاثية الأبعاد في الولايات المتحدة الأمريكية وأرسلت إليه في منطقة "ليزير" الواقعة في جنوب فرنسا الشرقي.

وتقول أمه إنها اهتدت عبر الإنترنت مع زوجها إلى وجود منظمة أمريكية أهلية تسمى" إي نايبل" وتعنى بالأطفال الذين يشكون من إعاقات وبخاصة أولئك الذين بترت أياديهم لسبب أو لآخر أو الذين ولدوا بدون أياد أو بيد واحدة وهو حال " ماكسنس".

وتضيف أم الطفل إن أسرتها اتصلت بالمنظمة التي تعهدت بالإشراف على صنع يد بلاستيكية عبر تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وإرسالها إلى الطفل.

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وتكلف اليد 50 يورو ويمكن استبدالها بسهولة . وقال جون شول المسؤول عن هذه المنظمة الأهلية الأمريكية في حديث لصحيفة فرنسية إن هذه اليد والأيادي الأخرى التي أشرفت المنظمة على تصنيعها وإرسالها إلى أطفال في 37 بلدا لاتحتاج إلى عمليات طبية .

وهي تساعد هؤلاء الأطفال على تطوير أداء أياديهم من خلال التحكم بالأشياء وقيادة الدراجات الهوائية والقيام بمهام كثيرة أخرى لايمكن القيام بها بيد واحدة.

ويخلص شول إلى القول إن هذه الأيادي الاصطناعية التي تتم بواسطة طابعات ثلاثية الأبعاد رخيصة السعر، زد على ذلك أن عمليات صنعها ووضعها ونزعها وتنظيفها واستخدامها لسيت معقدة وبالتالي فإنها تفتح بفضل تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد آفاقا واعدة بالنسبة إلى الذين يشكون من عاهات خلقية في العالم ولاسيما في البلدان الفقيرة.