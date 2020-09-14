تراند اليوم : لقاء للجبهتين الشعبية والديمقراطية فى مدينة صور

(رام الله/الخليج 365)

عقدت قيادتي الجبهتان الشعبية والديمقراطية في منطقة صور اجتماعاً مشتركاً استعرضا خلاله ابرز الاحداث والتطورات السياسية الجارية في المنطقة مؤكدين ان المتضرر الاول مما يجري هي القضية الفلسطينية .

وناقش الجانبان اوضاع المخيمات الفلسطينية في منطقة صور مؤكدين على ضرورة تضامن كل الجهود لحماية المخيمات وامن اهلها والجوار في ظل التحديات والمخاطر التي يعيشها ابناء شعبنا خاصة في ظل التقليصات التي تعتزم الانروا اتخاذها بحجة نقص التمويل وما ستتركه من تداعيات كارثية على شعبنا معتبرين ما يحصل يتم في سياق مؤامرة الغاء الانروا بإعتبارها شاهد على الجريمة التي ارتكبت بحق شعبنا .