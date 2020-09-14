تراند اليوم : صور : عرس لبناني اسطوري في استراليا يشعل وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي

سيدني / وكالات / مشرق نيوز

شهدت مدينة أوبرن الأسترالية في سيدني حفل زفاف أسطوري فاخر لنائب رئيس عمدتها لبناني الأصل سليم مهاجر على عروسه عائشة مهاجر، والذي أقيم وسط حضور الأهل والأقارب ضمن مراسم فخمة ومبهرة أثارت ضجة إعلامية في الصحف الأسترالية والعالمية كما وتم تناول خبر حفل الزفاف من قبل مجموعة من النشرات الإخبارية.

وفي التفاصيل أقام نائب رئيس بلدية مدينة أوبرن اللبناني سليم مهاجر موكب حفل زفافه مستخدماً أربع طائرات مروحية و50 دراجة هارلي دايفدسون وطائرة مائية بالإضافة لعشرات من السيارات الرياضية مثل فيراري ولامبرغيني ورلز رويس تبلغ قيمتها نحو 50 مليون دولار، بالإضافة لزينة الورد المبهرة التي أحاطت منزل العروس وزينة حفل الزفاف الذي أقيم في احدى الفنادق الفاخرة والسجادة الحمراء التي غطت شارع منزل العروس ونجوم الغناء وفرقة طارقي الطبول والى ما ذلك من تفاصيل البذخ والترف في حفل الزفاف الأغلى لهذا العام.

أما عايشة مهاجر، المرأة التي تزوجت من سليم مهاجر في ضواحي سيدني الغربية، فارتدت ثوباً مكوّناً من 22 كيلوغراماً من الدانتيل الفرنسي وحوالى 2500 لؤلؤة سواروفسكي وأكثر من 2000 بلورة ماسية.

وفتحت الشرطة في أستراليا تحقيقاً على خلفية الزفاف على خلفية إغلاق الطرقات وتسببه بزحمة سير الخانقة، فكان مئات من السكان المحليين في منطقة أوبرن في سيدني قد أعربوا عن غضبهم الشديد من تداعيات حفل الزفاف الباذخ، متّهمين منظمي الحفل بإغلاق عدد من الشوارع بصورة غير قانونية.

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كما وقّع أكثر من 4000 شخص على عريضة تدعو إلى إقالة مهاجر من منصبه بعد "معاملة المجتمع والقانون والبلدية بازدراء تام".وأعرب السكان عن سخطهم إثر تلقّيهم منشورات غامضة الأسبوع الماضي تُبلغهم بوجوب إزالة سياراتهم في شارع القديس فرانسيس بحلول يوم السبت وإلاّ سيتمّ سحبها من الشارع على نفقتهم.

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