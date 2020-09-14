تراند اليوم : ماهي فوائد الكزبرة الخضراء؟

(وكالات/الخليج 365)

أثبتت الدراسات العلمية الحديثة أن المياه التي تستخدم لشرب تحتوى على معادن خطيرة مثل الرصاص والنيكل التى لا يمكن تنقيتها بسهولة، وأكدت الدراسة أنه من خلال وضع الكزبرة الخضراء داخل المياه، فإنها تنقى المياه من المعادن الخطيرة الثقيلة المدمرة للمخ.

وأضافت الدراسة أنه يمكن إستخدام الكزبرة الخضراء فى أكياس مثل الشاى، حيث يتم وضعها فى وعاء من الماء لمدة ثلاث دقائق ثم إزالتها، أو عن طريق وضعها فى أنبوب ويتم وضعه بصنبور المياه حيث يكون مصفى للمياه، وأوضحت الدراسة إلى أن حفنة من الكزبرة تطهر ما يقرب من جره “طبق كبير” مليئة بالمياه الملوثة للغاية من الرصاص والزرنيخ.

وأوضح الباحثون أن الكزبرة الخضراء تقى من العديد من الأمراض أبرزها أمراض السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية وتحافظ على خلايا الكبد، كما تجرى الآن مزيد من الدراسة، لمحاولة معرفة ما إذا كان يتم امتصاص الزرنيخ والزئبق فقط أو أى معادن أخري، وكيف يتفاعل مع المعادن فى آن واحد.