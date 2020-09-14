تراند اليوم : قشر الطماطم والتفاح يقي كثير من الامراض

(برلين/الخليج 365)

أثبت دراسة أن قشر الطماطم، كماوأيضا قشر التفاح، مملوء بالفوائد والفيتامينات للجسم ويقي من الكثير من الأمراض ويجنب الجسم حتى أخطار الأمراض القلبية كل ذلك بسبب مادة عجيبة تحتويها القشرة، وهي "ليكوبين".

ولا تعمل مادة ليكوبين على إعطاء الطماطم اللون الأحمر فحسب، بل تزود الطماطم بالكثير من الفيتامينات وتعطي الجسم الكثير من الفوائد الصحية. ومن يأكل الطماطم دون القشر يخسر هذه الفيتامينات المهمة، كما ذكر مركز "أيد" لمعلومات المستهلك.

وينتمي الليكوبين إلى عائلة الكاروتين، ويعمل كمضاد للتأكسد ويحمي خلايا الجسم، بالإضافة إلى مساهمته في علاج الكوليسترول السيئ (LDL). ويمكن لليكوبين خفض نسبة الكوليسترول في الدم، ويساهم في الوقاية من سرطان البروستات.

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وهذه المادة توجد أيضا في البطيخ والفاكهة والخضراوات الحمراء، مثل الجزر الأحمر والفلفل الأحمر. لكن الطماطم هي الفاكهة الأغنى في الطبيعة بالليكوبين.

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ويمكن تناول الطماطم مشوية أو مقلية أو حسائها، ولا خوف من فقدان قشرة الطماطم لليكوبين، إذ تبقى تلك المادة محافظة على فوائدها حتى مع قلي أو شي الطماطم.

والطماطم بكاملها مفيدة للجسم، ولا يقتصر الأمر على القشرة فقط، كما أنها خالية من السعرات الحرارية، إذ يشكل الماء نحو 90% منها. بالإضافة إلى ذلك فإن الطماطم غنية بفيتامين "سي" والكالسيوم والألياف الغذائية.